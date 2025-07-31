台達電AI貢獻接近3成 佈局輝達新伺服器電源櫃

台達電董事長鄭平今天出席法人說明會。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）第二季財報亮眼，後續產能佈局與AI應用規劃受到外界高度關注，董事長鄭平今天在法人說明會表示，集團AI相關營收比重已接近3成，下半年成長動能可望維持，並預告將因應輝達（NVIDIA）新的AI伺服器架構，強化下一代電源機櫃規格，預計將導入利基型的高壓直流（HVDC）設計，深化AI資料中心布局。

台達指出，第二季獲利結構以AI伺服器電源與冷卻解決方案為主要貢獻來源，其中資料中心液冷系統（Liquid to Air）市占率高、供不應求，下半年仍將有新客戶加入。液冷產品前段組裝在台灣，最終系統於美國完成，目前正考慮將部分中段製程轉移至泰國。

請繼續往下閱讀...

針對新一代AI資料中心架構，台達表示，輝達預期2027年將推動電源機櫃全面導入高壓直流電，台達多年來在HVDC技術已有基礎，可望因應客戶需求快速切入，倘若GB300等新平台提前需求，也可視情況提供對應解決方案。

展望下半年，鄭平認為AI需求無虞，來自高效能運算應用的資本支出將持續推升AI基礎建設擴張。目前公司的AI相關營收主要集中於伺服器電源（占整體22%）與冷卻系統（占5%），產品組合亦帶動整體毛利上揚，受惠於AI產品毛利率優於整體平均，對獲利貢獻程度極高。

談到產能擴張進度，台達電旗下泰國新廠仍持續興建中，已有三座廠房啟用、三座在建，但會視地緣與關稅變化滾動調整，但若美方關稅維持36%，泰國擴產計畫將有所暫緩，美國廠區則將強化系統組裝能力，以因應客戶「在地製造」需求。

此外，台達也看好模組化資料中心（如貨櫃型AI機房）潛力，「標準化AI方案」需求日增，公司已推出一站式解決方案，整合電源、冷卻與機架配置。未來將持續強化服務性業務的團隊規模，審慎觀察是否透過併購進一步擴展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法