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日月光上半年每股獲利3.49元 吳田玉:下半年會更忙

2025/07/31 16:25

日月光投控營運長吳田玉預期封測業務第3季成長動能將持續，第4四季也能季增，下半年逐季成長。（日月光提供）日月光投控營運長吳田玉預期封測業務第3季成長動能將持續，第4四季也能季增，下半年逐季成長。（日月光提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測龍頭廠日月光投控（3711）今召開法說會並公布第2季財報，第2季稅後淨利為75.21億元，稅後每股盈餘（EPS） 1.74元，較上季的1.75元近持平，上半年累計稅後每股盈餘3.49元。展望下半年，日月光投控營運長吳田玉表示，以美元計價，預期封測業務第3季成長動能將持續，第4四季也能季增，下半年逐季成長，他形容，日月光團隊上半年相當忙碌，「下半年會更忙」。

就先進封測而言，吳田玉指出，日月光投控今年營收目標將為較2024年增加10億美元，並貢獻封測事業達10%的成長率，一般封測業務今年則約年成長中高個位數。

吳田玉表示，受惠AI與整體市場廣泛對半導體需求，日月光預計營收成長趨勢將持續至2026年及以後。日月光對研發、人力資本、先進產能及智慧工廠基礎設施之投資為支持多年成長的關鍵。

受惠先進封裝成長，日月光投控第2季合併營收1507.5億元，季增1.8%、年增7%，創同期次高；不受新台幣升值影響，毛利率17%，季增0.2個百分點、年增0.6個百分點，營業利益率6.8%，季增0.3個百分點、年增0.4個百分點，稅後淨利75.21億元，較上季75.54億元近持平、年減3%，稅後每股盈餘1.74元，略低於上季1.75元與去年同期1.8元。

吳田玉指出，日月光投控今年上半年合併營收年對年成長 ，其中封裝測試營收年成長18%，先進封測業務成長超越整體封測業務，而一般業務復甦跡象顯現。先進封測營收在2025年上半年占整體封測營收已超過10%，相較2024年全年為6%。

他表示，2025年上半年測試業務相較去年同期成長31%。下半年一站式解決方案及測試將持續推動成長。上半年機器設備資本支出為19億美元；廠房、設施及自動化資本支出為9億美2元，主要投資於先進封測業務。

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