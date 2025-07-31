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惡兆！中國製造業PMI連4月萎縮 下半年出口和內需更不妙

2025/07/31 16:14

中國官方7月製造業採購經理人指數（PMI）連續第4個月萎縮。（中央社資料照）中國官方7月製造業採購經理人指數（PMI）連續第4個月萎縮。（中央社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管美中關稅戰休兵，中國官方7月製造業採購經理人指數（PMI）跌至3個月最低，亦為連續第4個月低於代表景氣榮枯分水嶺的50，因有初步跡象顯示，中國出口正在放緩，國內需求持續疲弱。7月31日中國股市大跌。

中國國家統計局表示，7月製造業PMI由6月的49.7進一步萎縮至49.3，為5月49.5以來最低，從4月（49.0）以來製造業PMI已連4月處於萎縮狀態。7月31日滬深300指數收盤重挫1.7%。

上海顧問業者Tidalwave Solutions高級合夥人強生（Cameron Johnson）表示：「製造業PMI進一步萎縮，主要因為高溫和暴雨引發的洪水等氣候因素，以及美中關稅戰後部分訂單轉移至越南等更低關稅國家。」

第3季經濟動能一開始就熄火，意味了未來幾個月中國經濟將面臨更明顯放緩，並因全球貿易威脅和內需疲軟而惡化。

7月涵蓋服務業和建築業的非製造業PMI也從6月的50.5降至50.1，其中，服務業商業活動指數由50.1降至50，建築業商業活動指數由52.8降至50.6。中國國家統計局表示，儘管夏日旅遊旺季提振了服務業，服務業卻也受到房地產行業長期低迷的拖累。

在這份低迷數據出爐的前1天，中共中央政治局表示，不會推出新的刺激措施，而是將重點放在落實既有政策上，並要解決一些產能過剩問題。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家黃梓純表示：「由於中共中央政治局會議沒有釋出刺激信號，我們認為沒有理由期待今年下半年會出現任何經濟復甦。」

儘管中國今年上半年GDP（國內生產總值）成長5.3%，但外界普遍預期下半年將失去動能，因出口商趕在美國關稅生效前提前發貨帶來的提振作用已經消退，而中國內需依舊疲軟。

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