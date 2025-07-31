金光閃閃！世界黃金協會掛保證 黃金需求仍旺盛

世界黃金協會認為，黃金需求仍然殷切。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》指出，在地緣政治不穩定和美元信心減弱下，黃金價格飆升至歷史新高，投資者對黃金的興趣仍然沒有受到阻礙。

報導稱，由於地緣政治緊張局勢加劇以及對美國關稅影響的質疑，促使投資者湧入黃金避險，金價今年以來大幅上漲，屢創新高。

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世界黃金協會週四在其季度報告中表示，在截至 6 月的三個月內，全球黃金需求年增 3%，在此期間，金價飆至每盎司 3500 美元的歷史高價，並持續保持在高檔。

黃金ETF的資金流入也很強勁，上半年購買 ETF、金條和金幣較前一年激增 78%。世界黃金協會表示，購買量和價格看起來都將保持在高位。

世界黃金協會表示，各國央行在第二季持續購買黃金，速度雖較以往放緩，仍比2010年至2021年的季度平均值高出41%。

黃金協會報告稱，即使油價上漲可能抑制央行購金步伐，但持續的經濟和地緣政治不確定性，央行購金速度依舊保持偏高水平，預計未來 12 個月購金行動不會停。

世界黃金協會策略師里德（John Reade）表示，要真正看跌黃金，必須認為主要地緣政治領導人會展現出理智與合作。「但在我看來，世界似乎過於兩極分化，無法做到這一點」。他補充說，全球投資者都很擔憂，尤其是中國等新興市場的投資者。

貴金屬交易商、美國貨幣儲備公司總裁迪爾（Philip Diehl）也強調，「我看不出各國央行停止購金的理由，購金可能會蔓延至更多央行」。他說，人們對美國經濟和地緣政治領導地位日益增長的懷疑，正在削弱對美元的信心，各國央行「不可避免」會希望用黃金來對沖其對美元的曝險。

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