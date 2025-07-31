群創Q2盈轉虧，客戶提前拉貨，下半年展望保守。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠群創（3481）今天公佈2025年第2季營運成果，群創在連續4季獲利後，第2季轉盈為虧，每股稅後虧損0.1元，展望第3季，因關稅不確定性以及部分客戶提前拉貨，群創對下半年面板需求看法保守。

群創第2季營收562億元，營業淨損7.8億元，稅後淨損6.8億元，每股稅後虧損為新台幣0.1元。折舊及攤銷為新台幣74億元，資本支出為新台幣33億元。第2季營收以產品應用別區分，電視為30%、車用產品為26%、可攜式電腦為18%、手機及商用產品為21%、桌上型螢幕為5%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為72%以及28%。

請繼續往下閱讀...

回顧第2季，群創說，消費性顯示器隨著部份需求已提前釋出，面板拉貨動能趨緩，公司持續優化產品組合與價格策略維持整體穩定表現，非顯示器領域群及商用顯示器營收較上季分別增加9%及2%，整體第2季營收較上季微幅增加0.53%，毛利率亦較上季微幅增加約1個百分點。

展望第3季，受關稅的不確定因素影響，加上部份客戶在上半年提前拉貨，預估下半年面板需求將轉趨保守。面板廠同業普遍採按需生產策略，有助維持供需平衡與價格秩序。面對市場不確定性，群創持續關注並動態調配產品組合及提高生產效率，進而提升整體競爭力，維持營運穩健。同時，群創繼續推動雙軌轉型策略，深化高毛利事業佈局。群創估第3季非顯示器部分、非商用顯示器與消費性顯示器出貨均有個位數下降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法