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連3季獲利！友達第2季EPS0.26元 彭双浪、柯富仁任集團執行長、營運長

2025/07/31 15:01

友達第2季EPS0.26元，連3季獲利。（記者陳梅英攝）友達第2季EPS0.26元，連3季獲利。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）今日召開法人說明會並公布第2季財報，友達指出第2季營收雖受到基期與匯率影響較第1季減少，但產品組合佳，毛利率、營益率成長，第2季每股稅後盈餘0.26元，從去年第4季以來已經連續3季獲利。

展望第3季，友達預期仍有匯率之不利影響，且因總經及關稅等不確定性，品牌客戶態度趨向保守，導致旺季備貨需求較不明顯。面對市場的不確定性，公司將持續審慎評估資本支出並嚴控營運費用，保留充足的現金水位，同時努力調整產品組合及降低成本，以因應市場變化，降低營運風險。

友達第2季合併營收692.4億元，較第1季減少4.0%，與2024年第2季相比減少6.8%，毛利率13.5%，營業淨利15億元，歸屬母公司業主的淨利為19.5億元，每股稅後盈餘0.26元。

回顧第2季，Display顯示科技及Mobility Solutions智慧移動因第1季優於傳統淡季的表現，基期較高，再加上台幣對美金升值之不利影響，營收較上1季減少；而Vertical Solutions垂直場域的營收因工商用面板需求回升及場域專案放量，雖受匯率波動影響，營收仍持續成長。公司整體營收季減4.0%，但較去年同期減少6.8%。

獲利方面，雖有匯率的不利影響，但是公司努力進行產品組合優化以及費用控制，第2季持續繳出獲利的成績單，毛利率及營業利益率均優於第1季，歸屬母公司淨利為新台幣19.5億元，EPS為新台幣0.26元。本季存貨天數53天，淨負債比39.4%，較前1季上升，但如排除凌華科技自第2季起資產負債併入友達，以及匯率波動之影響，存貨天數與淨負債比較上1季些微上升，維持在相對健康的水位。

此外，因應公司建構顯示科技、智慧移動、垂直場域的經營架構，友達董事會通過新設集團執行長一職，由董事長彭双浪先生兼任，統籌集團全球策略與發展方向及領導集團營運支援單位。

另外為加速3大營運支柱間的相互整合、業務發展、全球布局，並提升組織效能及協同運作，董事會亦通過設立集團營運長一職，並由本公司總經理柯富仁博士兼任，以因應外部的變局、強化競爭力，加速策略轉型。新人事案自2025年8月1日起生效。

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