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全球布局挑戰多 台積電強化員工跨文化合作學習

2025/07/31 14:57

全球布局挑戰多，台積電強化員工跨文化合作學習。（記者洪友芳攝）全球布局挑戰多，台積電強化員工跨文化合作學習。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）因應全球布局的挑戰，為強化員工的跨文化適應性，建立更具國際視野的思維，去年首次推出「跨文化學習方案（Intercultural Learning Program）」，今年進一步開發「情境式跨文化工作坊（Scenario-based Intercultural Group Coaching Workshop）」，協助員工深入探討跨文化合作與管理中的挑戰、制訂具體解決策略，預計今年第3季於台灣廠區試行，將也會在海外子公司推動，以深化全球競爭力。

台積電表示，「跨文化學習方案（Intercultural Learning Program）」包括跨文化意識、跨文化適應力、共融領導力與無意識偏見、語言、當地法律、社會規範、職場合作、管理共8大主題核心課程，提供88堂實體課程與線上學習資源，截至今年7月，台積電共已在海內外廠區開設432個班次，總計1萬741人次完訓，課程平均滿意度達96分，為全球化發展奠定堅實的人才基礎。

台積電表示，公司積極拓展全球服務營運模式並培育人才，「跨文化學習方案」以企業核心價值為本，結合公司於日本、美國、德國等海外子公司營運經驗，並納入外部顧問的專業洞察，設計出以八大主題為核心的學習架構，逐步引導同仁培養跨文化能力。

台積電指出，課程首先著重於協助同仁建立跨文化意識，並強化適應力及共融領導力，以促進其於全球化工作場域中的互動品質；接著透過深入學習不同國家的語言、當地法規、社會規範、職場合作及管理，全面精進同仁的文化理解與合作能力。為有效縮短同仁的學習曲線，公司將開會、派工、一對一輔導、績效回饋等常見工作情境融入課程教材，協助同仁模擬與不同文化背景的同事互動，加速經驗累積並增進工作效能。

台積電表示，為提升海內外同仁的實際應用能力，公司持續擴充「跨文化學習方案」的教學資源，並以海外跨文化實戰經驗為主軸，開發「情境式跨文化工作坊（Scenario-based Intercultural Group Coaching Workshop）」，協助員工深入探討跨文化合作與管理中的挑戰、制訂具體解決策略，預計今年第3季於台灣廠區試行；未來海外子公司也可依據當地情境，彈性調整工作坊內容，確保課程更貼近實際需求，深化全球競爭力。

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