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證交所贊助歌手「大支」 陳玉珍要求金管會提報告

2025/07/31 14:42

針對證交所贊助歌手「大支」，國民黨立委陳玉珍不滿，要求金管會提報告。（記者王孟倫攝）針對證交所贊助歌手「大支」，國民黨立委陳玉珍不滿，要求金管會提報告。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財委會今天（31日）質詢金管會主委彭金隆。國民黨立委陳玉珍表示，歌手大支、楊舒雅與閩南狼推出新歌具有高度爭議，而且證券交易所還贊助樂團，不管金管會事前知不知道，但事發之後，難道不可以追回贊助經費，或是停止後續的相關贊助，她要求金管會證期局，交一份檢討報告來進行說明此事。

歌手大支、楊舒雅與閩南狼推出新歌，但歌詞涉及攻擊樂團五月天及在野黨立委，讓陳玉珍跳出來批評；她表示，光是2023年就贊助300萬元、2024年有350萬元，2025年350萬元，加起來就是1千萬元，試問，這樣合理嗎？這樣一定會被檢舉。

陳玉珍表示，如果是你自己出的錢，沒關係，就按照程序申請補助就可以，也就是按規定即可；縱使贊助前，不知道表演內容或製作這樣的歌曲，但現在外界知道了，如果你要文化部幫你和核銷費用，要依照規定。換言之，主管單位是不是應該追回補助，請問金管會或證交所，若有這麼多費用可以去花，不如多多捐助給中南部的災區，幫幫金門災民度過難關。

彭金隆表示，證期局會進一步瞭解相關流程，是否都有依照規定辦理，我們也會提出說明報告相關處置。

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