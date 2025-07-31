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台積電改善先進製程濾芯清洗技術 廢液年減量2580公噸

2025/07/31 14:24

台積電改善先進製程濾芯清洗技術。（本報資料照）台積電改善先進製程濾芯清洗技術。（本報資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）隨著AI對先進製程需求增加，黃光製程用量最大的化學品四甲基氫氧化銨（TMAH）需求也持續上升，針對TMAH過濾過程中濾芯（Filter）用量增加的挑戰，台積電攜手供應商提升濾芯清洗技術，成功將濾芯使用壽命延長，並減少清洗產生的廢液排放；截至今年7月，台積電統計平均年省濾芯用量431支、減少廢液排放2580公噸，推升環境友善與綠色製造能力。

台積電新一期的ESG電子報出爐，為了建立綠色低碳供應鏈，實踐永續發展的核心策略，台積電針對半導體黃光製程用量最大的化學品

TMAH改善過濾效能，因應先進製程對TMAH品質的嚴格要求，需提升濾芯過濾效能，台積電攜手供應商改良濾芯清洗技術，改善濾芯潔淨度，進而降低廢液排放量，達到使用壽命與環保效益雙重提升。

為驗證改良技術的成效，台積電進一步分析濾芯清洗後的雜質含量，結果顯示經清洗改良後的濾芯潔淨度提升，且與TMAH品質指標正相關，展現卓越的洗淨效果。台積電攜手供應商提升濾芯清洗技術，廢液減量2,580公噸，同時積極評估擴展至其他顯影液及稀釋液的濾芯清洗，與供應商持續精進技術品質並降低資源耗用，深化環境永續發展。

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