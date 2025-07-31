iPhone 17漲定了？華爾街點名「這原因」、揭曉最新預測

不少消費者在4月恐慌性搶購 iPhone ，背後原因是擔心蘋果為了抵銷關稅影響，恐進一步漲價。圖為iPhone 16 Pro。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少消費者在4月恐慌性搶購 iPhone ，背後原因是擔心蘋果為了抵銷關稅影響，恐進一步漲價，如今在華爾街機構看來，或許真有先見之明。若蘋果繼續維持9月發布新款 iPhone 的傳統，投行傑富瑞（Jefferies）的分析師預測，iPhone 17 系列價格將高於前一代，售價將調漲50美元（約1506元新台幣），換算比2024年推出的iPhone 16系列，要貴上4%至5%。

傑富瑞分析師在週三（30日）發布的報告指出，iPhone 17的漲價，可能不包括基本款，而是針對 Pro、Pro Max 以及傳聞中的「Slim」型號。

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截至週三，iPhone 16 Pro Max 的起始零售價為 1199 美元（約3.61萬元新台幣）。

傑富瑞以美國市場約 40% 的 iPhone 17 將在中國製造為假設，指出若平均生產成本上漲 20 至 25 美元（約602至753元新台幣），那麼蘋果把售價上調50 美元，「恐怕僅能勉強涵蓋上述成本上漲」。

蘋果曾在上一季的財報電話會議中提醒投資人，預期截至6月的單季成本，將因關稅影響增加9億美元。

儘管因應關稅導致價格調漲的預期升高，傑富瑞分析師仍看好蘋果將於週四（31日）公布的截至6月單季業績。他們認為，由於許多消費者擔心價格上漲，因此在 4 月與 5 月提前購買 iPhone，推升整體銷售。

不過根據瑞銀（UBS）分析師估計，這波由關稅引發的搶購潮在 6 月已有降溫跡象。他們預測，iPhone 17 將在 9 月面臨需求放緩的壓力。

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