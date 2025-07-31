晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

iPhone 17漲定了？華爾街點名「這原因」、揭曉最新預測

2025/07/31 15:34

不少消費者在4月恐慌性搶購 iPhone ，背後原因是擔心蘋果為了抵銷關稅影響，恐進一步漲價。圖為iPhone 16 Pro。（歐新社）不少消費者在4月恐慌性搶購 iPhone ，背後原因是擔心蘋果為了抵銷關稅影響，恐進一步漲價。圖為iPhone 16 Pro。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少消費者在4月恐慌性搶購 iPhone ，背後原因是擔心蘋果為了抵銷關稅影響，恐進一步漲價，如今在華爾街機構看來，或許真有先見之明。若蘋果繼續維持9月發布新款 iPhone 的傳統，投行傑富瑞（Jefferies）的分析師預測，iPhone 17 系列價格將高於前一代，售價將調漲50美元（約1506元新台幣），換算比2024年推出的iPhone 16系列，要貴上4%至5%。

傑富瑞分析師在週三（30日）發布的報告指出，iPhone 17的漲價，可能不包括基本款，而是針對 Pro、Pro Max 以及傳聞中的「Slim」型號。

截至週三，iPhone 16 Pro Max 的起始零售價為 1199 美元（約3.61萬元新台幣）。

傑富瑞以美國市場約 40% 的 iPhone 17 將在中國製造為假設，指出若平均生產成本上漲 20 至 25 美元（約602至753元新台幣），那麼蘋果把售價上調50 美元，「恐怕僅能勉強涵蓋上述成本上漲」。

蘋果曾在上一季的財報電話會議中提醒投資人，預期截至6月的單季成本，將因關稅影響增加9億美元。

儘管因應關稅導致價格調漲的預期升高，傑富瑞分析師仍看好蘋果將於週四（31日）公布的截至6月單季業績。他們認為，由於許多消費者擔心價格上漲，因此在 4 月與 5 月提前購買 iPhone，推升整體銷售。

不過根據瑞銀（UBS）分析師估計，這波由關稅引發的搶購潮在 6 月已有降溫跡象。他們預測，iPhone 17 將在 9 月面臨需求放緩的壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財