大潤發變大全聯 豪撒10億元紅包

全台20家大潤發8月1日起全面換上「大全聯」招牌，大全聯首波祭出2大超值開幕優惠。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全台20家大潤發8月1日起全面換上「大全聯」（MEGA PXMART）招牌，大全聯首波祭出2大超值開幕優惠，打開PX Pay APP人人普發100元，將豪撒10億元大紅包。

首波除了門市招牌、社群平台名稱換新外，自有品牌「大拇指商品」也將同步升級轉型，原有的自助結帳機台將持續保留，強化消費者結帳體驗。

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陪伴消費者多年的大潤發吉祥物「發仔」也變身為更活潑、親切的「大全熊」，與全聯「福利熊」相伴。

全聯表示，這不只是一次品牌更名，更象徵全聯集團融合超市與量販優勢，持續發揮一加一大於二的綜效，擴大品牌影響力，為顧客帶來最大福利。

大全聯首波推出2大超值開幕優惠：8/3前加入的PX Pay會員，可於App「好康優惠券」「我的券匣」獲得乙張100元現金抵用券。

PX Pay會員8/4~8/15於大全聯實體門市單筆消費滿500元即可使用（單筆消費限折2次），本次活動以PX Pay超過千萬會員換算，普發百元抵用券等同於豪撒10億元大紅包，不論新、舊會員通通有獎。

首週末限定再加碼8/2~8/3大全聯消費滿2000元享9折優惠（以現金折價券形式回饋）；活動期間每人每卡不限參與次數，每日最高回饋9000元現金抵用券（8/2~8/3發放之現金抵用券，可於8/4~8/15期間使用。

8/2~8/3週末兩天還有聯名卡全支付自助結帳加碼活動，凡自助結帳使用全支付單筆滿2000元，送100元滿千抵用券（使用期限8/31前）。除此之外，8/31前會員於大全聯使用全支付消費付款單筆滿2000元，還可抽Panasonic烘焙燒烤微波爐。

隨著大潤發正式更名大全聯，原有的大潤發聯名卡也將於9/12更名為「大全聯信用卡」（原卡可續用，待原卡到期/掛失/毀損，將換發大全聯信用卡新卡面）。不只名稱更新，福利也全面升級：9/12~12/31大全聯店內消費每滿100元可獲得最高12點福利點，店外消費搭配全支付每滿100元最高回饋更達15點。

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