查黃仁勳了？中國約談輝達要求解釋H20晶片「後門」風險

川普政府放行輝達H20晶片輸中後，中國網信辦竟約談輝達要求解釋H20是否具有安全疑慮。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府才宣布解禁輝達H20晶片輸中，沒想到輝達就被查了。根據《南華早報》7月31日披露，根據中國國家網信辦網站消息，網信辦已約談輝達公司，要求其說明其H20晶片的「後門」安全風險。

中國網信辦在官網指出，輝達算力晶片被曝出有嚴重安全問題。此前，美議員呼籲要求美出口的先進晶片必須配備「追蹤定位」功能。美人工智慧領域專家透露，輝達算力晶片「追蹤定位」「遠端關閉」技術已成熟。

請繼續往下閱讀...

中國網信辦稱，為維護中國用戶網路安全、資料安全，依據《網路安全法》《資料安全法》《個人資訊保護法》相關規定，國家網路資訊辦公室於2025年7月31日約談了輝達，要求輝達就對中銷售的H20晶片漏洞後門安全風險問題，進行說明並提交相關證明資料。

美國近日宣布放行輝達H20晶片銷中禁令，路透指出，輝達為此大舉追單台積電要增產30萬顆H20晶片，相當於H20晶片去年總銷量3成。消息人士說，輝達要求有意購買H20晶片的中國企業提供新文件，包括最終客戶的預估訂購數量。

其實，川普放行H20晶片輸中後，隨即引起國安專家擔憂。曾在川普第一個任期擔任首席策士的巴農（Steve Bannon）砲轟，允許向中國銷售 H20 是大錯誤，美企幾十年來一直被中國共產黨欺騙，政府竟準備犯下同樣的錯誤。

專家也表示，H20 是中國前沿人工智慧能力的強大加速器，在一個關鍵領域比被禁止向中國出口的輝達先進晶片 H100 更強大。他們表示，H20在推理方面優於 H100，並將有助於生產自主武器系統、情報監視平台和其他軍事發展。

儘管不少專家擔憂H20輸中可能危及美國國安，不過川普政府已經宣布解禁，卻傳來中國網信辦約談輝達，要求解釋H20的後門風險問題。外界研判此事可能與之前美國聯邦參議員科頓 （Tom Cotton） 5月提出一項名為「晶片安全法案」（Chip Security Act） 的新法案有關，該法案要求商務部針對受出口管制的 AI 晶片及相關產品，強制安裝定位追蹤系統，以防止晶片被非法轉移、走私或用於未經授權的用途。

該法案還要求，不僅單一 AI 晶片需要定位機制，含有受管制 AI 晶片的最終產品亦需遵守相同規範，以加強整體供應鏈的可追蹤性和風險管控。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法