北市新創辦公室再+1 租金最低3萬元

台北市府產業發展局攜手新創公司Impact Hub打造「福星社宅創新基地 ESG Co:lab」，今（31）日萬華區正式開幕。產發局長陳俊安（中）、立委吳沛憶（右三）、Impact Hub Taipei共同創辦人陳昱築（左二）剪綵。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕深入全球永續ESG先機，台北市府產業發展局攜手新創公司Impact Hub打造「福星社宅創新基地 ESG Co:lab」，今（31）日萬華區正式開幕，其中裝潢空間五成的材質是由舊傢俱回收，將創造50到60人的共享辦公空間。產發局長陳俊安表示，福星社宅創新基地經過一年多的籌備，終於順利開花結果，交流新創基地也是以ESG為題，希望培育更多新創人才。

ESG Co:lab座落在萬華區的福星社宅1到2樓，並由Impact Hub Taipei營運策展，陳俊安致詞時指出，市府為了提升永續競爭力與品牌價值，提供免費ESG轉型輔導，今年將透過「ESG潛能評量報告」，了解產業需求，協助企業永續產品設計、消費者體驗優化及僱主品牌建設等多方轉型。

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中正萬華區立委吳沛憶也到場，她表示自己在10年前Impact Hub Taipei成立時也曾到場，看到青創空間的計畫，坦白說個人認為很理想化，但近年一個一個看到產品產出，感到相當驚豔，這次ESG Co:lab落成在福星社宅，期待未來與社區間的交流，能夠共創更多的靈感。

Impact Hub Taipei共同創辦人陳昱築說明，Impact Hub從2015年成立至今邁向10年，累積120個團隊進駐，並且讓300多件產品順利育成，現在持續推動NPO永續，期許嶄新的基地，能夠促成企業、公部門與社會創新行動者的深度對話。

另一位共同創辦人張士庭指出，創新基地整體空間可以容納約50到60人進駐，租金落在3萬元到8萬元，小型辦公室可容納4人，而最大型的辦公空間則可以容納10到14人，提供給新創團隊進駐，Impact Hub Taipei團隊將舉辦活動、演講，讓團隊可以瓶頸時，也可以獲得Impact Hub的協助；張士庭也說，目前辦公室空間採取一年一簽約方式，進駐企業會是以ESG永續相關產業為優先，未來辦公空間也有機會以日租的方式，讓有需要的數位遊牧工作者能夠作業空間。

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