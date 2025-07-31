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聯邦銀行8/1舉辦榮耀獻唱音樂會 希望兒童合唱團奪7金獎

2025/07/31 13:34

來自屏東原鄉的「希望兒童合唱團」，今年7月遠征歐洲參賽（圖為聯邦銀行提供）來自屏東原鄉的「希望兒童合唱團」，今年7月遠征歐洲參賽（圖為聯邦銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕聯邦銀行及聯邦文教基金會發起的募資活動支持下，來自屏東原鄉的「希望兒童合唱團」，今年7月遠征歐洲參賽，分別於波蘭「克拉科夫國際合唱比賽」勇奪最佳演唱獎、大會最大獎及經典組、民謠組與現代音樂組3項金獎第1名，並於斯洛伐克「國際青年音樂節」再摘下兒少組、民謠組、青年組與聖樂組4項金獎，合計抱回7大金獎，創下歷年最佳成績，載譽歸國。

主辦單位聯邦銀行表示，今年攜手聯邦文教基金會發起愛心募資活動，捐助希望兒童合唱團出國參賽，吸引將近700位個人及企業贊助，讓孩子們能無後顧之憂的勇闖國際舞台。「孩子們動人歌聲的背後，凝聚來自社會各界的愛心支持。」

為感謝各界的愛心支持，以歌聲回饋社會、分享榮耀，聯邦銀行將攜手合唱團於8月1日中午12點10分至下午13點10分，在台北市內湖區自由廣場大樓1樓中庭（台北市內湖區瑞光路399號）舉辦「希望兒童合唱團榮耀獻唱」快閃音樂會。現場採開放式免費觀賞，並同步於聯邦銀行YouTube頻道直播，歡迎民眾到場或線上共賞，一起見證孩子們國際級的天籟美聲。

此外，音樂會當天，合唱團將獻唱11首精選曲目，涵蓋原住民古調、經典台灣民謠及多首世界音樂作品，包括魯凱族及排灣族經典歌曲「Uniyu我們的天父」、「Ualjaiyui榮耀頌」，以純正族語呈現原鄉韻味；「The Water Dance of Lluvia」則結合鋼琴、小鼓及鈸，展現節奏感及無限生命力。

聯邦銀行強調，未來將持續實踐公益，推動更多教育文化發展行動，也誠摰邀請社會各界於8月1日共襄盛舉，透過音樂分享孩子們的感動與榮耀。

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