就等川普公布！政院證實：台美已在進行聯合聲明磋商

行政院今天證實表示，台美雙方已進行聯合聲明的磋商，如有進一步消息將對國人宣布。（路透檔案照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國對等關稅8月1日大限將至，日韓稅率15％已出爐，台灣稅率迄今遲未出爐，對此，行政院發言人李慧芝今（31）日在院會後記者會表示，我方已完成技術性磋商，雙方就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性及經濟安全議題，達成一定共識，也商討台美投資採購議題，雙方也以此進行聯合聲明的磋商，如有進一步消息將對國人宣布。

李慧芝指出，我國談判團隊目前都仍在美國，也還在華府跟美方磋商中，此外，台美經貿工作小組也提到，自台美雙方啟動談判以來，雙方團隊都是肯定談判工作持續推進；而8月1日期限將至，美方預計在美東時間7月31日前與多國啟動談判，雙方團隊在時間有限情況之下，我方也已經完成技術性的磋商。

請繼續往下閱讀...

李慧芝說明，雙方已就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性及經濟安全議題，達成一定共識，也商討台美投資採購議題，雙方也以此進行聯合聲明磋商，現在仍待美國政府決策流程，屆時會再向國人報告說明。

至於日韓已經公布15％稅率，我方是否有信心優於日韓？李慧芝強調，現在就是要等最終美方公布最終稅率，如果有進一步消息一定會跟國人報告。對於是否可先提醒哪些產業可能有需要因應衝擊？李慧芝表示，我方談判都是基於「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」的4項底線來進行，一定會堅守立場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法