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關稅、匯率雙重夾擊 6月製造業景氣燈號連2藍

2025/07/31 12:54

台經院公布6月製造業景氣燈號。（台經院提供）台經院公布6月製造業景氣燈號。（台經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕人工智慧（AI）需求續強，但關稅利空罩頂，加上新台幣升值壓力，台經院今天公布6月製造業景氣燈號，信號值為9.41分，月增0.07分，為連續第2個月亮出代表景氣衰退的藍燈。台經院指出，台美關稅談判結果、232條款調查後續，將成為影響製造業前景的關鍵變數。

台經院分析，全球製造業景氣復甦力道仍不足，國內方面，受惠於AI、高效能運算與雲端服務應用需求強勁，外銷訂單年增幅持續擴大，但傳統產業受貿易保護主義升溫、新台幣大幅升值及同業低價競爭等不利因素影響，拖累原物料投入與售價等面向指標。

股市方面，因中東緊張情勢緩和及美國科技股上漲，國內股市價量齊揚，帶動經營環境面指標。整體而言，6月製造業景氣信號值微增，主要是台股價量齊漲，帶動分數往上，但燈號續呈代表景氣衰退的藍燈。

進一步觀察細部產業，電腦、電子產品及光學製品業方面，台經院指出，美國對等關稅暫緩將屆，下游客戶備貨動能仍強，不過出口年增率放緩，加上新台幣大幅升值，產業景氣燈號從代表持平的綠燈，轉為低迷黃藍燈。

展望未來，台經院指出，台美關稅談判結果，將是影響製造業前景的關鍵變數，加上美國對半導體及其下游產品啟動232條款國安調查，後續若加徵關稅，將推升終端產品售價、抑制需求，進而衝擊台灣的資通訊產品出口表現。

在中國方面，台經院指出，中國長期產能過剩，若美國調高中國進口關稅，恐迫使中國低價商品轉銷第三地市場，進一步升高全球貿易保護主義與貿易摩擦風險。製造業業者除了要面對中國市場需求減弱，產品也將在第三地面對中國低價競爭，加劇營運壓力。

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