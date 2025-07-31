日本AI新創Alt因作假帳而聲請破產 股價暴跌逾55％

日本AI開發商「Alt」週三（30日）聲請破產。（圖擷取AIL公司官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，早前爆出會計造假問題的日本AI開發商「Alt」已在週三（30日）聲請破產。消息曝光，Alt今（31日）盤中股價暴跌逾55％。

綜合媒體報導，Alt成立於2014年，並在2024年10月於東京證券交易所東證Growth市掛牌上市。

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今年4月，Alt被爆出公司採用訂閱制的議事錄服務「AIGIJIROKU」疑似有浮報營收、灌水的行為。隨後設置第3方委員會展開調查，週一（28日）調查報告出爐，證實alt確實有作假帳，公司在2021年至2024年底這4年間虛增了總計約119億日圓（約新台幣23.92億元）的銷售額。同日，Alt公司創辦人米倉一敬也辭去社長職務。

因公司信譽損毀，財務狀況恐嚴重惡化，研判難於自主重建，Alt週三發布公告，指公司已根據日本「民事再生法（破產法）」向東京地方法院聲請破產保護，並於當日獲得受理。

截至今年6月底為止，Alt債務總額約為24億日圓（約新台幣4.82億元），Alt計劃透過尋找援助商來持續公司業務。

消息曝光後，Alt今（31日）盤中股價一度暴跌逾55％，截至台北時間31日下午1點07分左右，Alt股價暫報24日圓，跌幅55.56%。

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