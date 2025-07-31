就剩台灣了！1次看美10大貿易逆差國關稅稅率

美國對等關稅寬限期將至。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對等關稅寬限期將至，美國去年前10大貿易赤字國，幾乎全都宣布達成協議，或者已公布最新稅率，目前唯獨台灣仍尚未揭曉。

綜合媒體報導，川普政府上台後，以平衡貿易為名宣布對等關稅政策，根據美國經濟分析局（BEA）數據，以去年和美國的貿易逆差金額來排名，前10大國家分別為中國（2954億美元）、歐盟（2356億美元）、墨西哥（1718億美元）、越南（1235億美元）、愛爾蘭（867億美元）、德國（848億美元）、台灣（739億美元）、日本（685億美元）、南韓（660億美元）、加拿大（633億美元）。

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其中，美國已經公布歐盟（包括成員國德國與愛爾蘭，稅率15%）、墨西哥（30%）、越南（20％）、日本（15％）、南韓（15％）、加拿大（35%）的稅率。

中國部分，美中第3輪貿易會談落幕，雖未取得突破性成果，但中方官員表示，雙方同意推動延長5月中旬達成的90天關稅休戰協議，但未明確指出何時開始延長、為期多久。根據現有協議，美國對中國商品的關稅暫定為30%，而中國對美國商品的關稅則維持在10%。

美方談判團隊指出，延長美中關稅休戰協議仍需等川普點頭同意才算達成。美國和中國5月曾在日內瓦舉行會談達成協議，雙方大幅降低高額關稅，為期90天，貿易戰休兵將於8月12日到期。

隨著8月1日大限將至，美國2024年的前10大貿易逆差國，只剩下台灣尚未公布稅率。《路透》引述消息人士說法報導，台灣關稅談判代表團仍在華府與美方官員磋商，今（31）日行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，我方已完成技術性磋商，雙方就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性及經濟安全議題，達成一定共識，也商討台美投資採購議題，雙方也以此進行聯合聲明的磋商，如有進一步消息將對國人宣布。

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