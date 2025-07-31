泡水車報停報廢可退稅 南投縣稅務局提醒注意事項

暴雨狂炸，南投貓羅溪畔淹水，泡水車可申請減免牌照稅。（南投縣議員林儒暘提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 近日中南部受到西南氣流影響，出現劇烈降雨，導致淹水、土石流等災情頻傳，許多車輛也因而泡水或損害，南投縣政府稅務局提表示，泡水車等災害受損車輛，若無法使用或不堪使用，可持村里長、鄉鎮市公所或警察、消防等相關機關出具的災害證明，向監理機關辦理報停或報廢手續，稅務局將依監理機關通報資料，主動退還該車自停駛或報廢日起至當年底已繳納的牌照稅。

南投縣稅務局也指出，惟車輛因泡水等災害受損須進廠維修，車主若未能即時向監理機關辦理停駛，可於災害發生之日起1個月內持上述相關機關出具的災害證明及修車廠開立的發票或收據，採臨櫃或線上向稅務局申請退還車輛無法使用期間的使用牌照稅。

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稅務局也提醒民眾，如車輛已至監理機關辦理報停者，在車輛修復後，應再至監理機關辦理復駛手續，才能繼續使用，否則使用車輛被查獲，會因涉及違反使用牌照稅法第28條規定遭受處罰。

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