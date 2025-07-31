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焦點股》統一超商：獲利穩 一度填息5成

2025/07/31 12:06

統一超商（2912）今天除息9元，除息參考價為253.5元，早盤股價最高漲至258元，一度填息達5成。（統一超商提供）統一超商（2912）今天除息9元，除息參考價為253.5元，早盤股價最高漲至258元，一度填息達5成。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）今天除息9元，除息參考價為253.5元，早盤股價最高漲至258元，一度填息達5成，截至11:45分，股價暫報256元，漲幅0.99%，成交量1055張。

統一超商公佈第2季財報，第2季合併營收達873.79億元，年增5.48%；稅後淨利為30.43億元，年減9.34%，每股盈餘2.92元，也較去年同期縮水0.31元，主要是去年第2季出售山東銀座認列處分利益，且因認列所得稅迴轉利益墊高基期，若排除這些1次性因素，第2季獲利仍成長。

累計上半年合併營收為1720.21億元，較去年同期成長4.95%，創歷史同期新高紀錄；稅後淨利約59.38億元，年減5.75%，每股盈餘為5.71元，較去年同期每股盈餘6.06元減少0.35元。

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