違法助中企挖角晶片人才 繳交130萬獲緩起訴

台北地檢署調查後，認為亞士晶公司負責人蔡家吉及總經理崔壯傑、財務劉美琪等4人，涉犯兩岸人民關係條例，考量他們均坦承犯行，予以緩起訴處分，（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕台灣亞士晶科技公司替中國上市公司富滿微電子集團公司在我國國內違法招募高科技工程師，並且替富滿微進行晶片研發。台北地檢署調查後，認為亞士晶公司負責人蔡家吉及總經理崔壯傑、財務劉美琪等4人，涉犯兩岸人民關係條例，考量被告坦承犯行，予以緩起訴處分，需支付公庫130萬元。

檢調查出，劉景裕於2001年11月間，在中國深圳市成立富滿電子集團股份有限公司16年後，在深圳證券交易所創業板掛牌上市，5年前更名為富滿微電子集團股份有限公司。該公司是中國少數在積體電路領域中集研發、封裝、測試、銷售結合在一起的先進業態模式企業，目前在我國、中國設有多個研發中心，產品和服務遍佈全球20多個國家。

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亞士晶公司負責人蔡家吉於6年前在台北市內湖區成立台慧電子有限公司，兩年前才更名，具有優質專業IC設計工程師，其公司資本額也從500萬暴增到5千萬，共增加10倍。

檢調查出，富滿微表面上委託亞士晶進行研發，並提供顧問費、研發費，實際上疑似挹注資金亞士晶，由亞士晶替富滿微在台灣招攬IC設計工程師進行研發，招攬的工程師至少有50人。因此認定蔡家吉等四人，觸犯兩岸人民關係條例，檢察官今日偵結，予以緩起訴處分。

因此認定蔡家吉等四人，觸犯兩岸人民關係條例，檢察官今日偵結，予以緩起訴處分。

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