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關稅大限將至！美媒曝台灣處境 川普恐對未達協議國家「出招」

2025/07/31 12:10

美國關稅談判大限迫在眉睫。（路透資料照）美國關稅談判大限迫在眉睫。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國關稅談判大限迫在眉睫，但迄今仍有些國家與美國的關稅談判未有結果。美媒報導，1名白宮官員證實，川普計劃週四簽署新的行政命令，對無法在他自行設定的週五（8月1日）最後期限前，達成貿易協議的數個國家提高關稅，這些國家可能包括美國最大的貿易夥伴之一，如加拿大、墨西哥與台灣等。

美國政治新聞媒體《Politico》報導，1位熟悉美台貿易談判的消息人士表示，「美國貿易談判代表正在像榨檸檬一樣榨取台灣」。由於談判敏感，該人士要求匿名。

他說：「美國想獲得進入台灣市場的一切好處。」與先前的關稅期限不同，白宮堅稱川普這次將嚴格遵守關稅期限，不會再次延期。自4月2日首次對全球貿易夥伴宣布「對等」關稅以來，川普已經兩度延期。

《Politico》指出，此舉已讓這些國家的領導人及其他中大型經濟體的官員陷入恐慌，急忙試圖在最後時刻爭取協議或延期，但多數人並不樂觀。川普30日宣布多項貿易措施，包括將巴西關稅提高至50%、對半成品銅製品徵收新關稅，以及終止海外小額包裹關稅豁免。他也宣布與南韓達成初步協議，將其商品關稅定為15%，換取南韓承諾在美投資逾3500億美元，並採購逾1000億美元美國能源。

川普政府已藉由施壓徵收高額新關稅，迫使日本、歐盟、英國、南韓與數個東南亞新興國家，達成初步貿易與投資協議，設定15%至20%的稅率。川普政府同時對中國採取「暫時休戰」策略，不過川普尚未決定是否延後8月12日針對中國關稅回升至80%的獨立期限。

白宮證實，總統計畫在週四午夜前簽署新的行政命令，對已達成協議的國家執行既定稅率，以避免關稅回升至4月宣布的原始水平。

6個尚未與川普達成協議的國家官員與代表接受《Politico》採訪時表示，儘管他們已提出讓步，但對能否在期限前完成協議仍不抱希望，他們皆認為，高關稅將對其仰賴出口至美國的本國企業造成重大打擊。

前美國貿易談判代表林斯考特（Mark Linscott）表示：「他們（其他國家）能做的真的不多。如果國力太小，不值得美方花時間談判降低關稅，那就只能接受美政府開出的條件，之後再看看能怎麼補救。」

財政部長貝森特（Scott Bessent）日前也表達了同樣的看法，但他試圖淡化其影響。

報導指出，白宮官員們坦承目前重心放在少數大國的協議上，對其他國家則直接給新關稅稅率。川普週三在白宮告訴記者：「我們現在還在與部分國家談判，其餘的國家就直接寄帳單給他們，我們發信告訴他們該付多少關稅。畢竟你們知道，全世界有數百個國家，數量很多。」

《Politico》指出，美方與部分國家達成協議，但也有一些主要經濟體的談判陷入僵局。例如台灣談判人員數月來試圖避免被課徵32%的關稅，採取雙管齊下策略，包括談判與承諾加購美國農產品、液化天然氣與軍火，藉此縮小美台之間730億美元的貿易逆差。

本週雙方仍在華盛頓協商，但尚無重大突破。報導表示，這讓台灣總統賴清德處於政治雙重危機，接受苛刻條件將面臨國內民意反彈，拒絕又可能與川普疏遠，當下台灣正面臨中國可能於2027年前發動入侵的風險。熟悉台美談判人士說：「對台灣而言，惹怒川普的風險關乎生存。」

林斯考特指出：「每位領袖都面臨與川普直接談判時的難題，因為他很可能會在談判內容之外提出更多讓步要求。」

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