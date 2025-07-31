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新北今年逾期未繼承土地建物8/1起列冊 最高價土地達3.5億元

2025/07/31 11:01

新北市今年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，將自8月1日起列冊管理，其中最高價的一筆是位在蘆洲區捷運徐匯中學站附近的3.5億元住宅區土地。（新北市地政局提供）新北市今年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，將自8月1日起列冊管理，其中最高價的一筆是位在蘆洲區捷運徐匯中學站附近的3.5億元住宅區土地。（新北市地政局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，將自8月1日起列冊管理，地政局地籍科長王珮榕說，統計列冊管理的被繼承人共2043人、土地9939筆、建物747棟，土地總面積254.98公頃，以今年公告現值估算，總價值超過156.5億元，其中最高價的一筆是位在蘆洲區捷運徐匯中學站附近的3.5億元住宅區土地，呼籲繼承人儘速辦理繼承登記。

王珮榕說，依據《土地法》第73條之1規定，自繼承開始日起逾1年未辦理繼承登記者，經公告繼承人於3個月仍未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，期間內仍可向地政事務所申辦繼承登記；逾15年仍未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。

王珮榕指出，這次共有5筆土地超過億元，其中最高價的是蘆洲區面積約764坪、價值3.5億元的住宅區土地。

地政局補充，《民法》規定，子女對父母的扶養及財產繼承權利並無性別差異，同性婚姻配偶間準用《民法》繼承編規定，如因繼承人眾多，難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人以上申請登記為全體繼承人公同共有；更多未辦繼承不動產資訊，可上新北不動產愛連網的「逾期未辦繼承土地列冊管理資料查詢」，申辦繼承登疑問可洽新北市各地政事務所，或上地政局官網「業務專區」的「登記」項次下查詢相關申辦流程及應備文件。

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