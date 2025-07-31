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茂泰科技攜手西門子EDA捐價值千萬美元軟體 校企合作培育IC設計人才

2025/07/31 10:43

明新科大獲茂泰科技與西門子EDA捐贈價值1千萬美金的 EDA 電子設計自動化軟體工具，同時導入國際級資源與業師，合作 IC 設計實務人才育成。（明新科大提供）明新科大獲茂泰科技與西門子EDA捐贈價值1千萬美金的 EDA 電子設計自動化軟體工具，同時導入國際級資源與業師，合作 IC 設計實務人才育成。（明新科大提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全球各國正積極投入半導體產業，不僅興建晶圓廠，更展開跨國科技人才爭奪戰。西門子EDA與茂泰科技為強化台灣在IC設計與半導體領域的教育能量，攜手捐贈價值1000萬美元（約新台幣2.99億元）的 EDA（電子設計自動化）軟體工具給明新科技大學，同時導入國際級資源與業師，啟動校企合作人才培育計畫。

明新科大校長呂明峯表示，EDA 可說是晶片之母，從功能設計、驗證到實體設計（佈局、布線、設計規則檢查等），都是晶片開發不可或缺的核心工具。該校半導體人才培育基地涵蓋封裝、測試、製造、檢驗到廠務等完整產線，近年來更積極推動「科技教育外交」，吸引阿曼、巴拉圭、瓜地馬拉、越南等國派學員來台學習半導體專業，深化台灣的科技教育影響力。

西門子EDA台灣暨東南亞區副總裁兼總經理林棨璇指出，西門子EDA除了軟體工具捐贈，未來更將與校方合作實務導向設計課程，打造學生、學校與業界三贏局面。

茂泰科技總經理蔡奉文表示，期待透過這次捐贈，為學生打造與產業同步的實務教學場域，縮短學用落差，並回應半導體產業對設計人才的迫切需求，善盡企業社會責任。

明新科大電子工程系主任張丞勛表示，這次獲贈的 EDA 軟體涵蓋從 Layout、Physical Design 到 Front-End Design 的完整設計流程，能大幅提升教學與實作效能，培育具備業界即戰力的 IC 設計與電子工程人才。茂泰科技同步安排業師進駐，協助軟體環境維護、課程規劃與實務導入，確保學生學習能與業界無縫接軌。 

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