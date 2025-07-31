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焦點股》台達電：Q2財報亮眼 奔上新天價

2025/07/31 10:22

台達電預計將於今日下午在台北市內湖總部召開法說會。（記者方韋傑攝）台達電預計將於今日下午在台北市內湖總部召開法說會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於AI伺服器電源、液冷散熱解決方案出貨力道強勁，今年第2季營收、毛利率、營益率、稅後淨利、每股稅後盈餘皆創下單季歷史新高，激勵今日股價大漲，早盤觸及582元新天價，截至上午10時4分暫報572元，漲幅7.92%，成交量6770張。

台達電第二季營收1240.35億元，季增4.28%、年增19.9%，毛利率35.51%，季增3.7個百分點、年增1.38個百分點，營益率15.05%，季增3.25個百分點、年增2.35個百分點，稅後淨利153.33億元，季增50%、年增28.27%，每股稅後盈餘5.37元，季增36.29%、年增40.2%。

值得一提的是，台達電儘管面臨新台幣匯率升值，但第2季外幣兌換損失僅1.05億元，佔整體營收不到千分之一，成為受到法人青睞的原因之一。台達電預計將於今日下午在台北市內湖總部召開法說會，法人聚焦AI伺服器電源、液冷散熱解決方案下半年展望，以及該集團全年資本支出、全球產能佈局等細節。

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