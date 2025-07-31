宏達電8/14發表新品？秦始皇陵 XR 沉浸式展先行

HTC VIVE Arts攜手打造秦始皇陵XR沉浸式體驗。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕市場傳出，宏達電（2498）將在8月14日發表新產品，新產品為新款智慧眼鏡，可能搭載AR（擴增實境）或VR（虛擬實境）技術。對此，宏達電僅表示，很快會跟大家分享發布消息。

宏達電今日平盤40.85元開出，盤中一度衝高到41.25元，截至10:08分，股價暫報40.75元，下跌0.1元，跌幅0.24%，成交量逾1400張。

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宏達電今日宣布，旗下專注於結合文化藝術與創新科技的 VIVE Arts，7月29日在秦始皇帝陵博物院兵馬俑國際旅遊廣場隆重推出《秦始皇陵 XR 沉浸式展》，並獲秦始皇帝陵博物院考古專家指導。

宏達電表示，在文化與科技深度融合的時代浪潮下，虛擬實境技術正為歷史遺產的保存與傳播開啟嶄新路徑，此次內容結合先進 XR 技術與高擬真互動設計，首度完整重現秦陵皇陵的神秘風貌，讓觀眾得以穿越時空，親歷兩千年前帝國的壯麗榮光。在文化與科技深度融合的時代浪潮下，虛擬實境技術正為歷史遺產的保存與傳播開啟嶄新路徑。

宏達電指出，HTC VIVE Arts 持續推動 XR 技術於藝術、歷史與文化領域的應用，並率先布局大場域實景娛樂（Location-Based Entertainment, LBE）技術，拓展沉浸式內容的國際規模。迄今，VIVE Arts 已與超過 70 家全球頂尖博物館與藝術機構合作，包括法國羅浮宮、奧塞美術館、英國 V&A 博物館、美國自然史博物館等，為XR沉浸式體驗的創意與開發提供源源不斷的傳世 IP 與文化遺產級內容。

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