晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

高頻材料吸睛 南寶早盤叩關漲停

2025/07/31 10:20

高頻材料當道，外資與主力挺進南寶。（擷取自官網）高頻材料當道，外資與主力挺進南寶。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著AI人工智慧、通訊、物聯網與自動駕駛等快速發展，化工股也積極搶市!南寶（4766）日前即指出，市場對高頻材料的需求正快速提升，南寶積極布局電子與半導體產業的成長機會；今日南寶股價開高走高，最高來到388元，僅差1檔可攻抵漲停，截至9:56分為止，股價上漲27.5元、暫報381元，漲幅達7.78%，成交量超過1300張。

雖然目前南寶半導體和其他電子領域用膠營收僅佔整體營收約在1-2%，不過，南寶現有產品如偏光板用黏著劑、耐彎摺黏著劑，以及適用半導體晶圓切割與封裝的UV（紫外線）解黏膠，與PCB（印刷電路板）製程應用的高頻CCL（銅箔基板）用膠等，許多產品可應用在光學與半導體產業上，未來將持續加強。

昨日外資買超南寶542張、投信賣超62張、自營商買超12張，主力買超為314張，買超券商以凱基台北、美商高盛、摩根大通為主；法人指出，在外資與主力持續布局下，南寶股價7月以來自300元來到381元，漲幅近27%，但建議投資人盡量買黑賣紅，避免套牢在高點。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財