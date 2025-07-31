高頻材料吸睛 南寶早盤叩關漲停

高頻材料當道，外資與主力挺進南寶。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著AI人工智慧、通訊、物聯網與自動駕駛等快速發展，化工股也積極搶市!南寶（4766）日前即指出，市場對高頻材料的需求正快速提升，南寶積極布局電子與半導體產業的成長機會；今日南寶股價開高走高，最高來到388元，僅差1檔可攻抵漲停，截至9:56分為止，股價上漲27.5元、暫報381元，漲幅達7.78%，成交量超過1300張。

雖然目前南寶半導體和其他電子領域用膠營收僅佔整體營收約在1-2%，不過，南寶現有產品如偏光板用黏著劑、耐彎摺黏著劑，以及適用半導體晶圓切割與封裝的UV（紫外線）解黏膠，與PCB（印刷電路板）製程應用的高頻CCL（銅箔基板）用膠等，許多產品可應用在光學與半導體產業上，未來將持續加強。

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昨日外資買超南寶542張、投信賣超62張、自營商買超12張，主力買超為314張，買超券商以凱基台北、美商高盛、摩根大通為主；法人指出，在外資與主力持續布局下，南寶股價7月以來自300元來到381元，漲幅近27%，但建議投資人盡量買黑賣紅，避免套牢在高點。

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