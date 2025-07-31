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焦點股》聯亞：第2季3率3升 股價高升

2025/07/31 09:47

聯亞預期第3季營收與第2季相當。（擷取官網）聯亞預期第3季營收與第2季相當。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠聯亞（3081）受第2季3率3升、每股稅後盈餘1.05元、季增1.2倍、第3季光通訊產品出貨恢復正常激勵下，今日股價開高震盪走高，早盤一度衝高到409元，差2檔漲停，截至9:30分，股價暫報405元，大漲32元，漲幅8.58%，成交量逾4500張。

聯亞第2季營收5.53億元、季增22%、年增102.9%；毛利率43%、季增約11個百分點、年增28個百分點；營業利益率為26.95％、季增17個百分點，較去年同期虧轉盈；稅後盈餘0.96億元、季增129%，也較去年同期虧轉盈，而第2季受美元匯兌影響損失0.28億元，每股稅後盈餘1.05元，優於首季的0.46元。

聯亞指出，在中國官方6月解除磷化銦出口後，許多基板廠陸續供貨，但由於到生產有時間差，因此預期營收第3季營收與第2季相當，或是微幅成長。至於第3季毛利率，還要視匯率而定。

聯亞指出，目前客戶對800 G矽光子雷射與探測器產品需求非常強勁，預期第4季矽光產品出貨較去年第4季成長4倍以上，且已與客戶討論到明年的出貨，預期明年需求與今年一樣強勁。

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