焦點股》聯發科：ASIC疑慮消除 外資上調目標價

聯發科AI ASIC業務發展為市場焦點。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）昨日召開法說會，重申AI ASIC（客製化晶片）專案明年可帶來10億美元營收目標不變，預計於今年第三季底完成設計定案，明年第三季末進入量產，消除近來外資圈對聯發科AI ASIC業務發展延後的疑慮，多家外資上調聯發科目標價，最高1888元，美系外資認為AI ASIC時程優於市場預期，看好聯發科短線股價有望因AI ASIC明年貢獻不變而上漲。

不過截至9:30分左右，聯發科股價下跌1.81%，暫報1355元，成交量逾3000張。

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美系外資指出，聯發科AI ASIC專案進度優於預期，在主要客戶（Google）與聯發科合作下，專案進展順利，2026年認列營收目標維持10億美元不變，聯發科預估今年全年營收將年增中十位數百分比（約15%），符合預期，第三季營收預期季減4.5%（略低於原先預估的-3%），但市場認為聯發科採取較保守的預測。

美系外資認為，聯發科AI ASIC專案時程優於預期，2026年營收能見度高。雖然第三季短期營收下滑，但推測公司保守預估，旗艦晶片放量與AI PC授權金收入將支撐毛利率，維持優於大盤評等及1888元目標價。

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