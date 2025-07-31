財報亮眼！微軟、Meta兩巨頭市值爆增5000億美元

微軟、Meta財報亮眼，週三晚間合計市值大增5000億美元。（法新社資料照，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技巨頭微軟（Microsoft）和Meta週三（30日）分別公佈財報，顯示公司對於AI（人工智慧）這項新興技術的大規模投資正在取得回報，財報結果也激勵華爾街，週三晚間兩巨頭的市值合計增加了5000億美元（約新台幣14.97兆元）。

《路透》報導，公佈完財報後，微軟在盤後交易漲逾8％，Ｍeta更是大漲近11.5％，市值總計增加超過5000億美元（約新台幣14.97兆元）。全球市值王輝達（NVIDIA）週三收漲2％，盤後股價再漲逾2％；即將在週四（31日）公佈業績的亞馬遜（Amazon）盤後則漲逾3％。

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近年來，美股市值最高的幾家公司競相爭奪AI市場的主導地位，股價一路飆升，這些公司龐大的投資也讓投資人渴望看到最終成果。

Meta預測，公司單季營收將遠超越華爾街預期，並將年度資本支出預期低標上調了20億美元（約新台幣599.1億元），進一步激發了投資人對於AI股的熱情。在激烈的AI競賽當中，Meta高調推動「超級智慧」策略，無疑推動了市場對於AI類股的熱情。

微軟也同樣繳出亮眼的季報，其雲端運算業務Azure的收入超出華爾街預期，顯示公司在AI領域的投資報酬正在不斷成長。

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