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中鼎攜手日商 得標麥寮六接案

2025/07/31 09:26

中鼎攜手日商標得台塑六接案。（圖:中鼎提供）中鼎攜手日商標得台塑六接案。（圖:中鼎提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內統包工程承攬商CTCI中鼎集團（9933）今日宣布，攜手日商得標台塑石化公司位於雲林麥寮六輕工業區的「LNG液化天然氣接收站儲槽興建統包工程」（簡稱六接）案，此案合約金額約124.5億元，預計2029年中旬完工。

中鼎指出，此案為台灣首座由民營企業興建的LNG接收站，不僅是台塑集團「煤轉氣」發電轉型計畫的關鍵一環，更是台灣液化天然氣接收站建設計畫的核心項目。

中鼎表示，此案由中鼎攜手日商川崎重工（Kawasaki Heavy Industries）共同承攬，將興建2座各16萬公秉地上式雙層圓拱頂式LNG低溫儲槽，作為麥寮發電廠由燃煤改建為燃氣發電所需的低碳排潔淨能源。

自1984年起，中鼎陸續參與興建台灣多座LNG接收站工程，包含中油永安（一接）、中油台中（二接）、中油觀塘（三接）、本案台塑麥寮（六接），及中油大林洲際（七接），成為全台唯一具備LNG接收站EPC統包工程實績與能力的承攬商。

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