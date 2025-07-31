日韓關稅揭曉 吳靜怡：不僅是經濟交易 更是地緣政治策略

美國總統川普近日陸續宣布針對各國的關稅稅率，目前包含日本、南韓的關稅稅率均已揭曉，對此媒體人吳靜怡發文指出，在美中競爭加劇的背景下，日本和韓國透過投資強化與美國的聯繫，這些協議不僅是經濟交易，更是地緣政治策略。（歐新社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日陸續宣布針對各國的關稅稅率，目前包含日本、南韓的關稅稅率均已揭曉，對此媒體人吳靜怡發文指出，在美中競爭加劇的背景下，日本和韓國透過投資強化與美國的聯繫，並指美國採「關稅+投資/採購」模式進行談判，這些協議不僅是經濟交易，更是地緣政治策略，旨在應對中國的挑戰並強化美日、美韓同盟。

川普30日宣布，將對韓國徵收15％關稅稅率，此稅率與美國親密盟友日本、歐盟相同。

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吳靜怡在臉書發文指出，川普啟動地緣政治競爭定義的時代，日本、韓國大筆投資換得15%關稅協議！她表示「關稅+投資/採購」模式，成為與美國談判的範本，這些協議不僅是經濟交易，更是地緣政治策略，旨在應對中國的挑戰並強化美日、美韓同盟。

吳靜怡分析，日本是用5500億美元的對美投資，而且美國掌握90%的收益，投資是具有高度指向性的戰略基金，鞏固美日同盟、應對共同戰略挑戰，包括來自中國的威脅而支付的「戰略保險」，成為一種強大的地緣政治工具，讓日本在川普政府「美國優先」的政策框架下，確保其作為美國在印太地區最重要盟友的地位。日本這筆投資並非由國家支出，而是由日本國際合作銀行和日本出口投資保險公司等政府機構提供支持。

吳靜怡也指出，韓國是用3500億美元的對美投資，而且由美國控制及分配，韓國將購買價值1000億美元的液化天然氣或其它能源產品。韓國總統表示，基金將在造船、半導體、電池、生物、能源等韓國具有優勢的產業領域，發揮幫助兩國企業進軍美國市場的作用。

吳靜怡認為，這些協議反映了經濟與安全的交織，特別是在美中競爭加劇的背景下，日本和韓國透過投資強化與美國的聯繫，同時減輕對中國的經濟依賴，這些策略方向也被視為對抗中國影響力的戰略工具，特別是在供應鏈和技術領域。

吳靜怡在文末指出，台灣的經濟實力，特別是在高科技領域的領先地位，可以進一步轉化為戰略資產提升與盟友的關係，鞏固台灣在全球供應鏈中的地位。

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