AI投資見回報！微軟Q1豪砸300億美元資本支出 盤後狂飆逾8％

科技大廠微軟週三（30日）公佈財報，業績表現亮眼。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技大廠微軟（Microsoft）週三（30日）公佈財報，Azure雲端運算業務的強勁銷售表明該公司在AI（人工智慧）領域的巨額投資回報正在不斷成長，微軟也預告，此會計年度第1季的資本支出將達到創紀錄的300億美元（約新台幣8964億元）。

《路透》報導，微軟週三公佈財報，4到6月單季總營收成長18％，達到764億美元（約新台幣）。微軟也首度公佈Azure業績，年銷售超過750億美元（約新台幣2.24兆元），突破了市場預期的746.2億美元（約新台幣2.23兆元）。亮眼的財報推動微軟股價在盤後漲逾8％。

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微軟同時公佈高於預期的資本支出，這是該公司史上單季最高，有望使微軟在未來1年超越競爭對手。先前，Google表示，將擴大資料中心的投入，以滿足AI服務需求；Meta則預期銷售額將有所成長，但支出會小幅增加。在今年資本支出將達到3300億美元（約新台幣9.86兆元）的情況下，這3家巨頭的業績或許將幫助投資人解答關於科技大廠是否能從大規模資料中心的建設中獲益的疑問。

微軟的雲端業務目前仍落後於市場領導者亞馬遜網路服務（AWS），亞馬遜持續在雲端運算領域中領先，並在最近1個會計年度實現了1075.6億美元（約新台幣3.21兆元）的收入。但投資人表示，微軟最新的營收數據表明，公司正在將投資轉化為銷售額的成長。

根據Visible Alpha的數據，微軟Azure營收在6月這季成長了39％，高於分析師平均預期的34.75％成長。微軟進一步預測，本季營收將成長37％，高於分析師預期的33.5％。

在剛結束的Q4，微軟資本支出成長27％，達到242億美元（約新台幣7233.38億元）。微軟Q1資本支出預計將達300億美元（約新台幣8964億元），超過了分析師預期的237.5億美元（約新台幣7098.87億元）。微軟表示，這筆支出對於克服供應限制而言相當重要，這些限制阻礙了其滿足不斷飆升的AI需求能力。

微軟也首度公佈，旗下AI工具Copilot月活躍用戶已突破1億人次。據報，競爭對手Google所推出的Gemini擁有約4.5億活躍用戶。

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