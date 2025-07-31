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還不停火？川普對俄國下制裁重手 國際油價應聲上揚

2025/07/31 08:54

國際油價週三（30日）上漲約 1%。（路透）國際油價週三（30日）上漲約 1%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（30日）上漲約 1%，投資人聚焦於美國總統川普對俄羅斯設下更緊迫的停戰期限，以及他對購買俄油國家的關稅威脅。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 79 美分，或 1.14%，收每桶 70 美元，

布蘭特原油 9 月期貨合約上漲 73 美分，漲幅 1.01%，收每桶 73.24 美元。該合約將於週四到期。

交易更活躍的布蘭特原油10 月期貨合約漲 79 美分，或 1.1%，收每桶 72.47 美元。

美國公布的原油與燃料庫存數據好壞參半，市場反應平淡。

川普週二表示，若俄羅斯在 10 至 12 天內未就結束烏克蘭戰爭取得進展，美國將對其採取行動，包括對與俄羅斯進行石油貿易的國家加徵 100% 的「次級關稅」，這一期限較先前設定的 50 天大幅提前。

此外，川普宣布自 8 月 1 日起對印度進口商品加徵 25% 的關稅，並對購買俄羅斯武器與石油的行為祭出未指定的懲罰措施。美國也警告俄羅斯最大石油買家中國，表示若中國持續進口俄油，將面臨巨額關稅。

摩根大通分析師指出，儘管中國不太可能配合美國制裁，但印度已釋出配合意願，這可能影響每日 230 萬桶的俄羅斯石油出口量。

BOK Financial 資深交易副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「交易員目前更關注與俄羅斯相關的關稅消息，印度表態配合美國，被市場視為對油價的利多。」

美國能源資訊署（EIA）表示，截至上週，美國原油庫存增加 770 萬桶，遠高於路透調查中分析師預期的減少 130 萬桶。汽油庫存則減少 270 萬桶，大幅超出預期的 60 萬桶減幅。包括柴油與取暖油在內的蒸餾油庫存，則增加 360 萬桶，遠高於預估的 30 萬桶增幅。

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