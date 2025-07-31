能量飲料卻裝填成伏特加！全美8州商品緊急下架

美國酒精飲料品牌「High Noon」宣布召回一批伏特加氣泡飲，主因是這批產品的包裝被誤標成Celsius 能量飲，但內容物卻是伏特加氣泡飲。圖為Celsius能量飲。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國酒精飲料品牌「High Noon」宣布召回一批伏特加氣泡飲，主因是這批產品的包裝被誤標成Celsius 能量飲，但內容物卻是伏特加氣泡飲，此項錯誤可能導致消費者在不知情的情況下攝取酒精，所幸目前尚未收到與此次召回事件有關聯的任何疾病或不良事件通報。

High Noon是美國葡萄酒生產商和經銷商「嘉露酒莊」（E & J Gallo Winery）的旗下品牌，以其多種水果口味的伏特加氣泡飲品聞名，而此次召回的是High Noon的「海灘綜合款 12 入組」（Beach Variety 12-packs ）伏特加氣泡飲產品，該產品部份包裝上貼著Celsius能量飲的標籤，但內容物卻是 High Noon 的伏特加氣泡飲。

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這些產品於 7 月 21 日至 7 月 23 日間被配送至佛羅里達州、密西根州、紐約州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、南卡羅萊納州、維吉尼亞州與威斯康辛州的商店。

根據美國食品藥物管理局（FDA）網站上的公告，這起事件源自包裝供應商的失誤，該公司誤將 Celsius 能量飲的罐子，寄送至 High Noon 的工廠。

嘉露酒莊發言人解釋，這次召回是因為「包裝供應商的標示錯誤」所致，公司目前正與美國食品藥物管理局（FDA）、零售商及經銷商合作，積極應對這次召回事件。但發言人拒絕透露包裝供應商的名稱。

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