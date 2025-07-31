黃金一跌就是災難！這3國外匯存底恐瞬間蒸發

今年以來金價已上漲近 26%，部分原因是各國央行為了因應川普關稅引發的全球貿易戰，紛紛加碼購金。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來金價已上漲近26%，部分原因是各國央行為了因應川普關稅引發的全球貿易戰，擺脫與美國資產的掛鉤，紛紛買入黃金，不過惠譽解決方案（Fitch Solutions） 旗下公司BMI在最新報告中警告，迦納、坦尚尼亞與烏干達，將是在金價驟跌的情況下，外匯存底面臨最大風險的3個非洲國家，這可能會對這些國家的貨幣造成新的壓力。

《彭博》報導，據BMI資料，迦納、坦尚尼亞與烏干達這3國，高度依賴黃金出口作為主要外匯來源，其中迦納高達 45%、坦尚尼亞達 42%、烏干達則為 35%。BMI 負責撒哈拉以南非洲區域的資深分析師加德（Osorn Gard）在週三（30日）的線上簡報會議指出，黃金價格若下跌，「將使其黃金儲備價值縮水，連帶使外匯流入減少，進一步影響非黃金類儲備資產」。

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BMI 預估2025年黃金基準價格為每盎司3100美元，雖然仍保持在歷史高點，但BMI大宗商品資深分析師薩維娜（Olga Savina）在同一場會議中表示，金價的這波漲勢已經告一段落。

世界黃金協會表示，各國央行預計在未來12個月內持續推進購金計畫。報導提到，其他已把黃金納入其外匯儲備組合，或計畫這麼做的非洲國家，還有布吉納法索、南非、奈及利亞、盧安達與肯亞，

除了金價下跌的風險，加德也指出非洲國家普遍面臨流動性挑戰，可能難以將黃金轉換為外匯或短期流動資產。他補充表示：「對於那些高度依賴黃金出口收益來維持外部償付能力的國家而言，這種困境尤其嚴重。」

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