聯準會按兵不動 利率政策出現1993年以來最多理事反對

美國聯準會週三（30日）將利率維持在4.25-4.5％區間不變。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三（30日）結束為期兩天的政策會議，會後決定維持利率不變，不過這次的會議也出現了30多年來，聯準會理事們投下最多的反對票的一次政策會議。

《路透》報導，聯準會理事華勒（Christopher Waller）和監管副主席鮑曼（Michelle Bowman）皆投票反對將基準隔夜利率維持在4.25-4.5％區間不變的決定，而是傾向降息1碼（0.25個百分點）。

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根據聖路易斯聯邦準備銀行的數據，這是自1993年12月以來，Fed理事會首度有2名成員正式對制定利率政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）決定表示反對。

聯準會理事們持反對意見的情況相對罕見，大多數FOMC會議的反對票都來自不同地區分行總裁的意見。上次有理事在FOMC會議反對決策是去年9月的政策會議，當時鮑曼所希望的降息幅度小於其他同事。而上一次有2名分行總裁反對FOMC共識則是2019年10月。

整體來看，FOMC會議上出現反對票並不常見，截至本週三會議結束前，今年的聯準會會議並未出現正式的反對意見，2024年全年有2次，2023則1次都沒有。

不過，投下反對票的兩人並不令人意外，因為華勒和鮑曼在會議前都曾暗示他們對降息持開放態度。在7月17日的一次演說中，沃勒表示，經濟仍在成長，但成長趨勢已顯著放緩，就業方面的風險則有所增加。

鮑曼在6月23日的演說中，反駁了外界對於美國總統川普（Donald Trump）的進口關稅將推高通膨的擔憂，並表明，只要通膨壓力獲得控制，將認為「是時候考慮」在7月的會議上降息。

川普嚴厲批評Fed主席鮑爾（Jerome Powell）未能聽取白宮指示，立即採取行動降息。值得注意的是華勒和鮑曼兩人皆是由川普任命成為聯準會理事。

與投下反對票的華勒和鮑曼不同，大多數Fed決策者對經濟和貨幣政策前景持觀望態度，儘管通膨壓力有所緩解，但仍有許多官員擔心川普的關稅將隨著時間推高物價壓力，這將不利於央行放鬆政策。

鮑爾在會後記者會上表示，這次的會議對於各方來說都相當不錯，當然會希望包括反對方在內的所有人都能清楚的解釋自身想法和論點，而今天已經得到了答案。

至於持反對意見的兩人是否已呼籲聯準會在下次的會議上支持更寬鬆的政策，鮑爾則表示，目前尚未就9月的政策做出任何決定。將密切關注所有即將公佈的數據，並確定聯邦基金利率是否處於正確的位置。

聯準會理事華勒（右）和監管副主席鮑曼（左）在7月的FOMC會議投票反對將利率維持不變。（路透資料照）

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