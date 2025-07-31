AI晶片出貨進度慢、中國市場受限 三星Q2晶片獲利暴跌94％

三星公佈財報，今年第2季晶片業務營業利潤較去年同期暴跌94％。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓科技大廠三星電子（Samsung Electronics）今（31）日公佈財報，受到AI晶片出貨延宕，以及美國對中國先進半導體的出口限制，三星晶片業務Q2營業利潤較去年同期暴跌94％。

《路透》報導，這家全球最大的記憶體晶片製造商公佈4到6月當季營業利潤為4.7兆韓元（約新台幣1112.49億元），為6季以來最低，其中晶片部門單季獲利4000億韓元（約新台幣94.68億元），遠低於去年同期的6.5兆韓元（約新台幣1538.55億元），也是近6季以來，首度跌破1兆韓元大關。整體營收成長0.7％至74.6兆韓元（約新台幣1.76兆元）。

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三星表示，記憶體晶片的庫存價值調整，以及美國出口管制影響三星在中國代工業務所產生的1次性成本，擠壓了晶片部門的獲利。由於財務表現長期疲軟，投資人擔心這家南韓巨頭是否能在研發高頻寬記憶體（HBM）晶片方面追上規模較小的競爭對手，這些晶片賣給包括輝達（NVIDIA）在內的客戶，並用於AI資料中心。

不過，就在三星公佈財報前，電動車大廠特斯拉（Tesla）宣佈與三星簽署1筆價值165億美元（約新台幣4985.47億元）的晶片採購協議，此舉或許將提振三星陷入困境的晶片代工業務。

三星預估，公司的晶片業務將在下半年逐步復甦，受惠於主要雲端服務供應商持續的投資推動AI需求，下半年產業環境預計有所改善。美國科技巨頭Meta、微軟（Microsoft）週三（30日）都在財報中指出，AI需求強勁，並將對資料中心進行進一步大規模投資。

在三星公佈財報之際，美國總統川普（Donald Trump）已宣佈，將把南韓的關稅稅率降至15％。針對關稅議題，三星表示，由於貿易環境的不確定性和地緣政治風險，人們仍擔心全球經濟成長放緩。

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