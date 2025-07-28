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外資股利匯出！新台幣貶破29.5元關卡

2025/07/28 17:40

外資股利匯出，新台幣貶破29.5元關卡。（記者陳梅英攝）外資股利匯出，新台幣貶破29.5元關卡。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美歐達成關稅協議後，歐元走勢出現「先升後貶」的反轉行情，美元指數午後強勢反彈、重回98大關，亞幣普遍走弱，新台幣兌美元匯率也在外資股利匯出下，應聲貶破29.5元關卡，終場收在29.523元、貶值6.3分，匯價連3黑，且創下近1個月新低，成交量略為放大至15.656億美元。

央行統計顯示，截至下午四點，美元指數上漲0.59%，日圓重貶0.61%、韓元大跌0.53%、新加坡幣貶值0.35%、台幣下跌0.21%，人民幣亦小幅走貶0.09%。

外匯交易員指出，上午美歐達成關稅協議的消息一出，美元隨即止貶回升；午後外資持續將股利匯出，壓抑新台幣走勢，一度下探至29.524元，跌破29.5元關卡。所幸出口商逢高拋匯支撐，29.5元上下成為多空交戰區。

交易員進一步分析，7月至8月中旬為台股股利發放高峰期，外資匯出壓力仍存，短線台幣走勢易受影響。不過月底出口商有結帳需求，外資與出口商兩股資金力量對做下，短線匯價可能於29.5元附近震盪整理，觀望台美關稅談判結果。

此外，本週聯準會與日本央行將召開利率決策會議，市場普遍預期兩大央行將按兵不動，後續重點落在會後聲明與總裁談話所釋放的政策訊號。

日本與歐盟關稅落定後，日圓、歐元皆出現短線利多出盡、轉為走貶的情況。交易員認為，若台美關稅能談15%甚至更低，市場應會以利多解讀，只是隨情緒消化、終究還是要回歸基本面，新台幣亦可能重演日圓與歐元的行情走勢，甚至下半年不排除再見「30字頭」。

台股方面，週一在資金回流激勵下持續反彈，加權指數上漲48.6點，收在23412.98點，三大法人同步買超、合計淨買超135.33億元，其中外資單日買超46.75億元。

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