大雨狂炸 台積電嘉義廠施工區積水今停工

嘉義縣28日停班停課，一些地區並傳出淹水災情；台積電表示，嘉義交付承包商施工區今天停工。（圖翻攝自網路社群）

〔記者洪友芳／ 新竹報導〕受豪雨影響，嘉義縣28日停止上班、停止上課，一些地區並傳出淹水災情；台積電表示，嘉義交付承包商施工區今天停工，現場由相關作業組員待命，並完成相關防災檢查程序部署，部分工區外部公共道路出現積水，正進行抽水與復原工作，工區一切無礙。

台積電表示，嘉義交付承包商施工區今天依嘉義縣政府天然災害停止上班及上課的告示停工，現場由防災相關作業組員待命，並已完成相關防災檢查程序部署，包括排水渠道暢通檢核、排水泵浦整備，並減少工區受風面較大的臨時裝置，如保護網及圍籬等。

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台積電指出，受較大雨量影響，部分工區外部公共道路積水，正進行抽水與復原工作。廠房基地設計高於路面，目前工區一切無礙。台積電將持續監控雨勢並採取相關防災因應措施，以確保期間人員與環境安全，降低可能的災害風險。

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