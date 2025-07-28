美歐達成關稅協議、歐元反彈 ,新台幣逼近29.5元關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕歐盟與美達成15%關稅協議消息傳出後，歐元反彈，市場觀望台灣關稅稅率，新台幣兌美元匯率早盤震盪走低，逼近29.5元關卡，中午暫時收在29.493元，貶3.3分，台北外匯經紀公司成交量6.09億美元。

川普政府對等關稅大限8月1日即將到來，隨日本輸美關稅於上週宣布後，美歐也達成協議，歐盟稅率降至15%，歐盟承諾加碼未來將向美國投資6000億美元，並大幅增加能源與軍事設備採購。

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由於台灣關稅稅率迄今仍不明朗，市場觀望氣氛濃厚，壓抑匯價走勢。截至上週，新台幣已經連續3週收黑，今早新台幣走勢震盪，最高升抵29.45元，最低來到29.493元。

主要亞幣則是升貶互見，日圓一度貶破148兑美元；韓元走升。

除關注關稅大限前各國談判進展與結果外，本週日本央行與聯準會將召開利率決策會議，美國與歐元區的GDP與通膨數據也將公布，目前市場預期日本央行與Fed本次都將按兵不動、利率維持不變，並將重點放在Fed會後聲明與主席鮑爾會後談話。

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