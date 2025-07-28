晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》光寶科：法說前大漲 創近16月新高

2025/07/28 11:46

光寶科第2季營收季對季、年對年成長，法人預期管理層將於週三法說會上釋出利多消息。（記者方韋傑攝）光寶科第2季營收季對季、年對年成長，法人預期管理層將於週三法說會上釋出利多消息。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）第2季營收季、年同步成長，法人預期管理層將於週三（30日）法說會上釋出利多消息，激勵今日盤中股價滾量走高，一度觸及126.5元、大漲7.65%，創下近16個月新高；截至上午11時7分暫報124.5元，漲幅5.11%，成交量2萬1391張。

法人看好輝達GB300伺服器將引爆新一波商機，包括電源供應器規格大幅升級，平均電源輸出將從原先的5kW至8kW顯著增加至12kW至18kW，台系廠商可望雨露均霑，此外，光寶科在強勁的特殊積體電路（ASIC）平台，下半年業績繼續成長。

關於光寶科本週三舉辦法人說明會，法人期待管理層在深耕美國本土製造能量之下，電源供應器、備用電池模組訂單將大力帶動AI伺服器業務的業績表現，預估可望拉升全年AI營收比重到15%至20%，進而促使2025全年總營業額較去年成長16%。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財