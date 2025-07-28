焦點股》光寶科：法說前大漲 創近16月新高

光寶科第2季營收季對季、年對年成長，法人預期管理層將於週三法說會上釋出利多消息。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）第2季營收季、年同步成長，法人預期管理層將於週三（30日）法說會上釋出利多消息，激勵今日盤中股價滾量走高，一度觸及126.5元、大漲7.65%，創下近16個月新高；截至上午11時7分暫報124.5元，漲幅5.11%，成交量2萬1391張。

法人看好輝達GB300伺服器將引爆新一波商機，包括電源供應器規格大幅升級，平均電源輸出將從原先的5kW至8kW顯著增加至12kW至18kW，台系廠商可望雨露均霑，此外，光寶科在強勁的特殊積體電路（ASIC）平台，下半年業績繼續成長。

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關於光寶科本週三舉辦法人說明會，法人期待管理層在深耕美國本土製造能量之下，電源供應器、備用電池模組訂單將大力帶動AI伺服器業務的業績表現，預估可望拉升全年AI營收比重到15%至20%，進而促使2025全年總營業額較去年成長16%。

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