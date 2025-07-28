關稅衝擊Puma大砍財測 股價重挫逾19％

德國體育用品製造商「Puma」大幅下調全年財測預期，並警告公司今年可能陷入多年來首見的虧損。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於銷售額下滑，以及對美國關稅潛在衝擊的憂慮升高，德國體育用品製造商「Puma」大幅下調全年財測預期，並警告公司今年可能陷入多年來首見的虧損。消息一出，Puma 25日盤中股價一度重挫逾19％。

綜合媒體報導，Puma 24日公布第2季初步業績，公司第2季經匯率調整的銷售額年減2%至19.4億歐元（約新台幣672.12億元），毛利率大幅下降70個基點至46.1%，調整後的息稅前利潤（EBIT）虧損1320萬歐元（約新台幣4.57億元），並認列一次性成本8460萬歐元（約新台幣29.31億元），導致Puma第2季轉為淨損2.47億歐元（約新台幣85.57億元），營收及獲利皆遜於市場預期。

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不僅如此，Puma同日還下修今年全年財測，放棄先前的全年息前稅前獲利至少4.45億歐元（約新台幣154.17億元）財測，預期今年可能出現經調整後的息前稅前虧損，並預估經匯率調整後的全年銷售額可能年減至少10%，遠遜於先前預估的低至中個位數成長。

受上述利空消息影響，Puma25日盤中股價一度重挫逾19％，最低觸及19.86歐元，最終收在20.70歐元，跌幅15.96%。

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