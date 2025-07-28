焦點股》智邦：第3季營收不看淡 股價再創新高

智邦股價股價刷新高。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通龍頭智邦（2345）今日早盤股價震盪走高，盤中一度攻高到836元，再創新高價，截至9:50分，智邦股價暫報833元，大漲40元，漲幅5.04%，成交量逾3450張，已超過前1交易日的3397張。

外資上週五轉賣為買，買超540張，中止連4賣，投信法人則持續賣超，已連5賣，總計投信上週賣超1040張，而外資上週共賣超2682張。

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智邦6月營收245.43億元，不僅首度站上200億元大關，更月增34.26%、年增184.76%，連4月創歷史新高，第2季營收606.03億元，季增41.76%。法人預估，智邦第3季營收可望微幅成長。而智邦第1季EPS為9.17元。

智邦在股東會時表示，受惠AI產業發展，全球對AI應用蓬勃發展，且AI帶動全球網路發展，看好AI發展不會有盡頭，AI產業架構涵括用戶端、傳輸端、中心端、雲跟雲之間的連結，才會有全面性整體架構，而智邦扮演的角色就是產品的連結，未來會持續投資創新的尖端技術和服務，成為同時提供高階硬體與開放式軟體網路基礎設施供應商，並積極拓展至計算和存儲領域，探索新的技術和業務模式，以應對前瞻性的市場變化。

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