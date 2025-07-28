英特爾代工夢碎 三星能否卡位？韓媒「1句話」點關鍵

英特爾代工夢碎。市場正關注，三星能否把握住重啟大門的機會。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府對科技戰略的重塑，正悄悄改寫全球AI競爭格局。韓媒指出，美國正在重塑其科技策略，將晶片製造（包括英特爾的代工計畫）擱置一旁，轉而加速資料中心和電力系統等人工智慧基礎設施的建設，重塑全球競爭格局。

韓媒認為，美國AI政策大轉彎，對南韓企業既是挑戰也是機會，特別是在英特爾代工夢碎之際，三星電子是否能趁勢而起，備受關注。一位業內人士表示，英特爾代工雄心的破滅可能為三星打開大門，但如果三星無法獲得先進製程的關鍵客戶，未來也恐面臨類似的處境。

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據報導，白宮正在重新審視《晶片法案》的補貼條款，並考慮延遲部分撥款。目前美國新戰略聚焦三大支柱，包括放寬創新限制、加速AI基礎建設、強化AI外交與安全。具體措施包括：簡化AI軟體開發的監管程序、加速資料中心與電網建設的環評流程，並推動地熱、核融合等新型能源部署。

韓媒表示，這與拜登政府所強調本土晶片製造的政策截然不同。拜登時代的CHIPS法案為英特爾量身打造，提供高達200億美元（約新台幣5898億元）的補貼與貸款支持，試圖重振美國晶圓代工業，但如今川普政府明確拒絕對晶圓製造提供補助，改以市場導向推動產業發展。

而英特爾的處境也印證了政策轉向的現實。該公司日前宣布，將不再盲目投資先進製程代工，並在第二季報告中揭露代工業務虧損高達31.7億美元（約新台幣934.8億元，實質宣告退出與台積電、三星的先進製程競爭。業界人士普遍解讀，「英特爾代工雄心的破滅」。

據《彭博》報導，美國政府的新計畫幾乎完全採納OpenAI、Google和Meta在3月提出的建議，優先確保低成本、可擴展的電力與資料中心供應，而非要求本土晶片製造。對這些AI巨頭而言，能不能在美國「跑起來」，比在哪裡造晶片更重要。

美國政策轉向，川普對輝達（NVIDIA）的支持格外引人注目。據報導，川普在AI高峰會上公開提及輝達執行長黃仁勳，並表示本來以為可以拆分他們公司來引進競爭，但後來了解這個產業後才發現並不容易。

之後輝達不僅恢復向中國出口H20加速器，也宣布未來4年將在美國投資5000億美元建設AI基礎設施，包括在亞利桑那州透過台積電生產晶片、由日月光與矽品封裝、再在德州由鴻海與緯創組裝伺服器。

據了解，除了封裝廠Amkor為美商，其餘供應商皆為台灣企業，而這項計畫據稱已獲川普政府背書，視為在美國本土打造AI超級電腦的路徑。

韓媒表示，新計畫三度強調，AI基礎設施須排除「敵對技術」，儘管未點名中國，但意圖卻十分明確，這將可能讓南韓在核能、儲能、HVAC冷熱系統與資料儲存等後段供應鏈領域受益。

不過，AI賽道競爭仍充滿變數。由於川普堅持取消CHIPS法案的附加條件，使三星位於德州泰勒的晶圓廠是否仍可獲得美國聯邦資助蒙上陰影。一位產業人士直言，英特爾代工的失敗可能為三星打開大門，但若三星無法爭取到關鍵客戶，其命運恐怕也難逃重演。

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