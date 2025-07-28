焦點股》聯發科：Q3營收恐下滑 股價重挫近3％

聯發科即將在30日召開法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）即將在30日召開法說會，美系外資出具最新報告指出，聯發科第3季營收恐因智慧型手機需求轉弱而下滑，以新台幣計價季減約8%，但看好AI ASIC（特殊應用晶片）長期成長動能，維持外資圈最高1888元目標價，建議投資人在法說會聚焦以下5項議題，分別是2026年AI ASIC（Google TPU）營收貢獻進度、第2家大型雲端服務商（Meta）專案確認時點、手機晶片市占率走勢與挑戰、AI手機換機週期是否提前啟動、面對台積電晶圓漲價後的毛利率走勢。

聯發科今日股價走弱，截至9:10左右，股價下跌2.8%，暫報1390元，成交量約1720張。

請繼續往下閱讀...

美系外資預估，聯發科第3季新台幣營收將季減約8%（以美元計則為季減3–5%），主因中國智慧型手機與電視需求持續低迷，加上在低階5G手機市場市占率略有流失，Qualcomm（高通）推出的SM4450晶片因同時支援LPDDR4與LPDDR5，在市場接受度優於聯發科的Dimensity 6400。不過，聯發科整體毛利率預期維持在47%，顯示其產品組合與成本控制仍具穩定性。

美系外資指出，儘管聯發科未提供明確的全年財測，管理階層在第1季法說會中曾表示「全年新台幣營收年增率應不低於低雙位數」，外資預估2025全年以新台幣計營收年增10%、以美元計年增15%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法