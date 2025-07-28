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台灣科學園區公會理事長明年改選 「眼鏡大王」蔡國洲表態參選

2025/07/28 09:16

台灣科學園區公會理事長明年改選，「眼鏡大王」蔡國洲表態參選。（擷取自官網）台灣科學園區公會理事長明年改選，「眼鏡大王」蔡國洲表態參選。（擷取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣科學園區科學工業同業公會明年5月將改選理監事，現任理事長、京元電子董事長李金恭預計卸任，據了解，現任副理事長也有「眼鏡大王」之稱的永勝光學董事長蔡國洲已表態參選，積極尋求公會理監事的支持，目前並無其他競選者出現，若無意外，業界預料蔡國洲應可順利當選，接棒成為第15屆理事長，也是繼沈國榮之後，第2位中科業者參選理事長之人。

台灣科學工業園區科學工業同業公會於1983年由當時的宏碁電腦董事長施振榮、聯電董事長曹興誠、全友電腦董事長許正勳及台揚科技董事長王華燕等人發起籌組成立。

歷任理事長分別為第1屆許正勳、第2、3屆曹興誠、第4、5屆孫弘、第6屆曾繁城、第7、8屆為童兆勤、第9、10屆為謝其嘉、第11、12屆為沈國榮、第13、14屆為李金恭，李金恭已連任兩屆，明年屆滿將卸任。

蔡國洲也是金可集團的創辦人，曾以50萬元買下美商海昌隱形眼鏡在中國的商標權，搶佔中國高市占率，又入主寶島眼鏡、併購永勝光學，成為亞洲光學眼鏡的龍頭，被稱呼「眼鏡大王」。目前事業群涵蓋品牌代理、光學鏡架、隱形眼鏡、光學鏡片、醫學生化與零售通路六大事業群。

科學園區佔台灣產業重要地位，在台積電的帶動下，2024年總營業額達4.76兆元，創歷年最高，其中，竹科1.51兆元，年成長6.66%；中科1.04兆元，年成長10.22%；南科2.21兆元，年成長39.55%。

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