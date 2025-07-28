三星簽下4865億元半導體供應大單 股價大漲3.5％

南韓科技大廠「三星電子（Samsung Electronics）」獲得價值165億美元（約新台幣4865億元）的半導體供應合同。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，南韓科技大廠「三星電子（Samsung Electronics）」獲得價值165億美元（約新台幣4865億元）的半導體供應合同。受消息激勵，三星電子週一（28日）盤中股價一度大漲3.5%。

綜合媒體報導，三星電子在週一提交給監管機構的文件指出，公司已與1家大型跨國公司簽署了價值165億美元（約新台幣4865億元）的晶片製造供應協議，合約期限為2025年7月24日至2033年12月31日。

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三星電子表示，關於協議具體內容（客戶名稱和條款）要到2033年底才會披露。

受消息激勵，三星電子28日盤中股價一度大漲3.5%，隨後漲幅收斂，截至台北時間早上9點20分左右，三星電子股價暫報67350韓圜，漲幅2.88%。

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