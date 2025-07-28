黃金「蓄勢待發」！小摩：最強催化劑將點燃金價明年初飆「此數」

摩根大通表示，金價衝高關鍵在於ETF資金流入能否重燃，而美國就業數據惡化是最大看漲催化劑。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管歐美貿易協議暫時壓制黃金表現，但金價正蓄勢待發，摩根大通表示，金價衝高關鍵在於ETF資金流入能否重燃，這需要聯準會兌現降息預期，並推動美國實際殖利率下滑，其中美國就業數據惡化是最大看漲催化劑。樂觀情形下，金價將向年底每盎司3675美元目標價位邁進，而明年初達4000美元。

週一亞洲盤交易，黃金現貨一度來到3339.07美元，截至台北時間11點29分，報3336.65美元，小跌0.02%。

請繼續往下閱讀...

外媒報導，摩根大通在最新研報中表示，央行持續購金為金價提供支撐，ETF資金流入是物價上漲的關鍵驅動力。自2010年以來，全球黃金ETF持股月增3%或更多的情況共出現25次，對應黃金價格平均月漲約4%。

而ETF資金流入對實際利率敏感，因此黃金需要聯準會降息配合，才能實現向上突破，而最強催化劑是美國勞動市場出現實質惡化。

在聯準會下週會議前，聯準會理事沃勒已呼籲7月降息，但摩根大通經濟學家認為這一立場不太可能得到廣泛支持。市場目前給予9月降息約63%的機率，2025年底累計降息約43個基點。

通膨和勞動力動態的演變將繼續至關重要，最終決定黃金市場反應的強度，金價最強勁的反應將來自於美國勞動力數據明顯惡化所促使的降息。

摩根大通表示，持續疲軟的私人就業成長數據將足以改變市場觀點並確定9月降息。在這種情況下，殖利率的下降可能獲得更強勁動能，加速資金輪換進入黃金ETF和期貨市場。

樂觀情形下，金價預計將在年底3675美元，並預計明年初達到4000美元。

從技術指標來看，摩根大通表示，黃金數月來的盤整走勢在中期前景中保持積極，關鍵支撐位在3245美元，向上突破價位是3604美元和3881美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法