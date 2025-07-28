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半導體關稅要來了！美商務部長：將在兩週內公佈232調查結果

2025/07/28 08:57

美商務部長盧特尼克表示，川普政府將在2週內公佈針對半導體進口的國家安全調查結果。（路透資料照）美商務部長盧特尼克表示，川普政府將在2週內公佈針對半導體進口的國家安全調查結果。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週日（27日）表示，川普政府將在2週內公佈針對半導體進口的國家安全調查結果。與此同時，美國總統川普（Donald Trump）已暗示，將上調關稅。

《路透》報導，盧特尼克在川普與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會晤後告知記者，這項調查是歐盟尋求談判達成一項「一次性解決所有問題」的更廣泛貿易協定「關鍵因素」之一。歐美週日宣佈了一項新的貿易協定框架，對進入美國的歐盟進口商品徵收15％的全面關稅，其中也包括重要的汽車產業。

川普政府在今年4月表示，正在調查過度依賴國進口的藥品、半導體產業是否構成國家安全威脅。這項根據1962年《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232）的調查，可能為這兩個產業的進口商品徵收新關稅奠定基礎。

川普指出，許多公司將在美國投資半導體製造業，其中包括一些來自台灣和其他地方的公司，以避免新關稅的衝擊。川普也補充，馮德萊恩將以「更好的方式」避免了即將實施的晶片關稅。

川普政府已根據同一法條針對銅、木材進口展開單獨的調查，而川普在首個任期內完成的另項調查，則為他今年1月重返白宮後對鋼鐵、鋁和汽車產業徵收25％關稅奠定基礎。

川普上任後對貿易夥伴徵收了一系列激進的關稅，顛覆了全球貿易，其中包括4月生效的10％基準關稅，並將從8月1日起，大幅提升對大多數較大貿易夥伴的關稅稅率。

美國嚴重依賴台灣的晶片，民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）在任期內曾試圖扭轉這一趨勢，透過通過規模達數十億美元的《晶片法案》激勵，來吸引晶片製造商擴大在美國的生產。

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